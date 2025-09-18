В Хабаровске полиция проверяет сообщение о ребенке на проезжей части

Сотрудники полиции Хабаровска проводят проверку по факту публикации в социальных сетях, где сообщается о нахождении несовершеннолетнего ребенка на проезжей части улицы Степной. Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 устанавливают обстоятельства инцидента и принимают меры к идентификации причастных лиц. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".