В Хабаровске полиция проверяет сообщение о ребенке на проезжей части

Инспекторы ПДН устанавливают обстоятельства инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Хабаровска проводят проверку по факту публикации в социальных сетях, где сообщается о нахождении несовершеннолетнего ребенка на проезжей части улицы Степной. Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 устанавливают обстоятельства инцидента и принимают меры к идентификации причастных лиц. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции запланировали посещение ближайших учебных заведений для проведения профилактических бесед со школьниками и родителями о правилах безопасности на дорогах. Особое внимание будет уделено правилам поведения вблизи проезжей части и необходимости повышенного контроля над детьми со стороны взрослых.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о подобных случаях по телефонам экстренных служб для своевременного реагирования. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.