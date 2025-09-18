Ричмонд
Из-за потепления климата озера Арктики выделяют больше метана

Авторы исследования изучили десять озер на архипелаге Шпицберген, расположенном в субарктической зоне Скандинавии, и установили, что львиная доля газа вырабатывается в верхних 10 см придонного слоя.

СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. /ТАСС/. Таяние арктических озер может способствовать росту выбросов метана. Об этом свидетельствует совместное шведско-норвежско-испанское исследование, результаты которого опубликованы на сайте Университета Умео.

Более теплый и влажный климат делает озера более «продуктивными», поскольку в этих условиях из придонных слоев высвобождается больше метана, который по силе эффекта в 25 раз превышает углекислый газ. На долю арктически озер приходится значительная часть глобальных выбросов метана. Проведенное исследование показало, что выработка метана существенно отличается в разных озерах и тесно связана с их природой.

Авторы исследования изучили десять озер на архипелаге Шпицберген, расположенном в субарктической зоне Скандинавии, и установили, что львиная доля метана вырабатывается в верхних 10 см придонного слоя, где много органического материала и более благоприятные условия для жизни бактерий.

«Арктика уже становится зеленее из-за более теплого и влажного климата и более продолжительного лета на севере, что влияет на приток органического материала, способствующего выработке метана в озерах», — рассказала научный сотрудник Центра морских исследований Умео (UMF) при Университете Умео Александра Руйяр.

Согласно полученным результатам, мелкие озера с большим присутствием водорослей, донной и прибрежной растительности в целом вырабатывают больше метана, хотя его объемы в значительной степени варьируются.

Исследователи сравнили свои результаты с данными по более чем 60 озерам по всему миру и пришли к выводу, что в тропических и умеренных регионах, как правило, производится больше метана. Однако объем этого газа в северных озерах — при их большом количестве — также является значительным.

