Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане: коснется ли пешеходов

Основанием для направления на освидетельствование является наличие признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии опьянения. Для пешеходов и иных участников дорожного движения никаких дополнительных процедур не вводится. При этом сама процедура освидетельствования остается прежней: принципиальных изменений не произошло. Главное новшество касается формы утверждения — если ранее правила закреплялись постановлением Правительства, то теперь они утверждены приказом Министра внутренних дел.