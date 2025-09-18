Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане: коснется ли пешеходов

Министерство внутренних дел разъясняет, что с 16 сентября начинают действовать новые правила направления для освидетельствования на состояние опьянения.
Данные правила применяются исключительно в отношении водителей транспортных средств и используются в рамках административного производства согласно статье 796 Кодекса об административных правонарушениях.
Основанием для направления на освидетельствование является наличие признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии опьянения. Для пешеходов и иных участников дорожного движения никаких дополнительных процедур не вводится. При этом сама процедура освидетельствования остается прежней: принципиальных изменений не произошло. Главное новшество касается формы утверждения — если ранее правила закреплялись постановлением Правительства, то теперь они утверждены приказом Министра внутренних дел.
Такой подход соответствует политике децентрализации и дебюрократизации, что упрощает порядок принятия подобных документов, отмечают в МВД.
Также поясняется, что водитель имеет право отказаться от прохождения проверки с использованием алкотестера, потребовав проведение освидетельствования в медицинском учреждении. Однако отказ либо уклонение от медицинского освидетельствования станет основанием для возбуждения производства по части 4 статьи 613 КоАП.
В ведомстве напомнили: новые правила направлены на повышение правовой определенности и защиту прав участников дорожного движения, при этом сама процедура остается максимально прозрачной и неизменной.