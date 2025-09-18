Минэнерго прогнозирует до 50 тысяч электромобилей на дорогах Беларуси в 2025-м

Каждый год количество электромобилей в Беларуси заметно увеличивается и к концу 2025 года может вырасти до 50 тысяч, рассказали в Минэнерго.
Министр энергетики Денис Мороз сообщил, что количество электромобилей в Беларуси уже превысило отметку в 38,5 тысяч. А их ежемесячный прирост составляет более 2 тысяч.
Соответственно растут объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта. Подсчитано, что в 2024 году этот показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с 2023 годом. Положительная динамика сохраняется и в 2025-м. По прогнозу министра, электромобилей в Беларуси будет все больше.
— Рассчитываем, что к 2030 году число электромобилей на дорогах страны увеличится до 300 тысяч, — сказал Денис Мороз.
Ранее мы писали, что камеры фиксации будут выявлять водителей с телефонами за рулем в Минске.
Прочитайте, что Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не раскручивать языковую проблему: «Быть беде».