Школьники смогут получать домашние задания в приложении «Госуслуги»

Российские учителя и школьники получили доступ к образовательному онлайн-контенту в приложении «Госуслуги Моя школа», работа которого соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Теперь педагоги могут использовать обновленную библиотеку электронных материалов для подготовки к урокам, а ученики — получать домашние задания, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
Контент библиотеки соответствует федеральной рабочей программе Минпросвещения. Все материалы бесплатные, их субсидирует государство. На портале можно собрать собственный курс, используя материалы разных разработчиков, для пользователей сделан удобный поиск и возможность систематизировать подборки материалов. Кроме того, ученики и их родители смогут открыть уроки по QR-коду в приложении «Госуслуги Моя школа».
Пользоваться библиотекой сможет любой преподаватель российской школы, у которого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и доступ к региональному электронному дневнику. Ученикам нужно дать согласие на доступ к материалам и получение сведений об успеваемости. Оно выдается в приложении «Госуслуги Моя школа» родителем ребенка. С 14 лет согласие может дать сам ученик.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.