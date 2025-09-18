Школьники смогут получать домашние задания в приложении «Госуслуги»

Пользоваться библиотекой сможет любой преподаватель российской школы, у которого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и доступ к региональному электронному дневнику. Ученикам нужно дать согласие на доступ к материалам и получение сведений об успеваемости. Оно выдается в приложении «Госуслуги Моя школа» родителем ребенка. С 14 лет согласие может дать сам ученик.