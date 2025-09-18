Правила работы пунктов пропуска меняют на границе с Кыргызстаном

Кроме того, пункты пропуска «Камышановка» и «Бесагаш» получат новый статус — с двустороннего они переводятся в многосторонние международные. Это позволит пользоваться ими гражданам и перевозчикам не только Казахстана и Кыргызстана, но и других стран.