Правила работы пунктов пропуска меняют на границе с Кыргызстаном

В Казахстане планируют внести изменение в соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о пунктах пропуска через границу. Соответствующий протокол ожидает ратификации. Документ опубликован на портале «Открытые НПА».

Источник: shutterstock

Согласно документу, пункт пропуска «Камышановка» будет переименован в «Аксу» (с казахстанской стороны) — «Төмөнкү-Чүй» (с кыргызской стороны). Также его режим работы изменится: теперь он будет функционировать круглосуточно вместо ограничений «по светлому времени суток».

Кроме того, пункты пропуска «Камышановка» и «Бесагаш» получат новый статус — с двустороннего они переводятся в многосторонние международные. Это позволит пользоваться ими гражданам и перевозчикам не только Казахстана и Кыргызстана, но и других стран.

Ратификация Протокола позволит улучшить дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также будет способствовать разгрузке пассажиропотока на других автомобильных пунктах пропуска, расположенных на казахстанско-кыргызской государственной границе.

пояснили в Минтранспорта

Результаты от принятия документа ожидаются в течение года с момента заключения международного договора.