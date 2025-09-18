Правила работы пунктов пропуска меняют на границе с Кыргызстаном

Согласно документу, пункт пропуска «Камышановка» будет переименован в «Аксу» (с казахстанской стороны) — «Төмөнкү-Чүй» (с кыргызской стороны). Также его режим работы изменится: теперь он будет функционировать круглосуточно вместо ограничений «по светлому времени суток».
Кроме того, пункты пропуска «Камышановка» и «Бесагаш» получат новый статус — с двустороннего они переводятся в многосторонние международные. Это позволит пользоваться ими гражданам и перевозчикам не только Казахстана и Кыргызстана, но и других стран.
Ратификация Протокола позволит улучшить дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, а также будет способствовать разгрузке пассажиропотока на других автомобильных пунктах пропуска, расположенных на казахстанско-кыргызской государственной границе.
Результаты от принятия документа ожидаются в течение года с момента заключения международного договора.