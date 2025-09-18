Жители Иркутской области увидят в небе крупный астероид 18 сентября

Сегодня вечером, 18 сентября, жители Иркутской области смогут стать свидетелями уникального астрономического события — рядом с Землей пролетит крупный астероид. Его размеры впечатляют: от 166 до 290 метров в диаметре, а масса более чем в тысячу раз превышает массу знаменитого челябинского метеорита до его падения. Об этом сообщает председатель Иркутского астрономического общества Павла Никифорова.
— Такое крупное небесное тело подойдет к нашей планете на рекордно близкое по космическим меркам расстояние — меньше миллиона километров. Для сравнения, знаменитый Аризонский кратер был оставлен телом, которое было в десятки раз меньше, — уточняет Никифоров.
Чтобы увидеть небесное тело во всех подробностях, иркутские любители астрономии организуют специальные наблюдения в районе поселка Глубокая на Култукском тракте. Но и невооруженным глазом можно будет разглядеть много красивого: Млечный Путь, падающие звезды и яркие созвездия. А с помощью телескопов получится разглядеть даже далекие Сатурн, Уран и Нептун, а также туманности и другие галактики.
