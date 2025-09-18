Жители Иркутской области увидят в небе крупный астероид 18 сентября

Чтобы увидеть небесное тело во всех подробностях, иркутские любители астрономии организуют специальные наблюдения в районе поселка Глубокая на Култукском тракте. Но и невооруженным глазом можно будет разглядеть много красивого: Млечный Путь, падающие звезды и яркие созвездия. А с помощью телескопов получится разглядеть даже далекие Сатурн, Уран и Нептун, а также туманности и другие галактики.