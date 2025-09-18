Дороги в горах Сочи перекроют на время велогонок с 10 по 12 октября

С 10 по 12 октября в Сочи пройдут соревнования по горному велоспорту «Мангазея Три Горы Осень». В связи с этим на некоторых участках дорог в горах временно ограничат движение транспорта.
Ограничения связаны с проведением трех гонок:
10 октября с 14:30 до 17:00 во время велогонки «Лаура» будет закрыт участок дороги от КПП «Мост через реку Лаура» до выезда из тоннеля, расположенного на территории дополнительной горной Олимпийской деревни.
11 октября с 14:40 до 17:00 состоится велогонка «Роза». Движение перекроют от пересечения улиц Эстонской и Олимпийской до шоссе Альпийское, 30.
12 октября самая протяженная гонка «Русские горки» потребует перекрытия движения с 7:30 до 11:30 от пересечения Нового Краснополянского шоссе и улицы Защитников Кавказа до выездов с улиц Омеловой и Дубравной.
В мэрии Сочи призывают жителей и гостей курорта учитывать изменения в графике движения при планировании поездок в горный кластер в указанные дни. С подробной схемой ограничений можно ознакомиться по ссылке.