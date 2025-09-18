Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минздраве рассказали, когда в Омск поступит важная вакцина для детей

Поставки «Пентаксима» ожидаются в октябре.

Источник: Комсомольская правда

В региональном минздраве подтвердили существование проблемы с вакциной «Пентаксим» — на ее отсутствие в детских поликлиниках города пожаловались омичи.

Как сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов в ответ на обращения, поставка важной вакцины в регион по графику ожидается в октябре. После этого ее сразу же перераспределят по поликлиникам.

По данным открытых интернет-источников, вакцина «Пентаксим» применяется для защиты от четырех видов инфекций: коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b и полиомиелита. Самый распространенный аналог «Пентаксима» — прививка АКДС, однако последняя предназначена только для вакцинации от коклюша, дифтерии и столбняка.