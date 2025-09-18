В минздраве рассказали, когда в Омск поступит важная вакцина для детей

В региональном минздраве подтвердили существование проблемы с вакциной «Пентаксим» — на ее отсутствие в детских поликлиниках города пожаловались омичи.
Как сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов в ответ на обращения, поставка важной вакцины в регион по графику ожидается в октябре. После этого ее сразу же перераспределят по поликлиникам.
По данным открытых интернет-источников, вакцина «Пентаксим» применяется для защиты от четырех видов инфекций: коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b и полиомиелита. Самый распространенный аналог «Пентаксима» — прививка АКДС, однако последняя предназначена только для вакцинации от коклюша, дифтерии и столбняка.