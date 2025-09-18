В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 32 человека

Крупный пожар произошел накануне, 17 сентября, в девятиэтажном жилом доме на улице Таганрогской. Источником возгорания стала пристройка на первом этаже, что потребовало эвакуации жильцов. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в МЧС.
По предварительным данным спасателей, причиной ЧП мог стать брошенный с верхних этажей окурок, который попал на горючие материалы в пристройке. Огонь быстро распространился, повредив балконы на первом и втором этажах, а также внешние блоки сплит-систем на третьем и четвертом. Площадь пожара составила 28 квадратных метров.
В момент возгорания в самой квартире, к которой относилась пристройка, никого не было. Силами прибывших пожарных и спасателей из соседних квартир были эвакуированы 30 человек. Еще двоих жильцов, находившихся в задымленных помещениях, спасатели вывели с использованием специальных средств защиты.
