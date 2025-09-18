В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 32 человека

В момент возгорания в самой квартире, к которой относилась пристройка, никого не было. Силами прибывших пожарных и спасателей из соседних квартир были эвакуированы 30 человек. Еще двоих жильцов, находившихся в задымленных помещениях, спасатели вывели с использованием специальных средств защиты.