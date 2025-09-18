Ричмонд
В Ростове-на-Дону открыли центр раннего физического развития детей

В нем будут тренировать координацию, гибкость, силу и выносливость.

Центр раннего физического развития детей по направлению «Развивающая гимнастика» открыли в Ростове-на-Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Создание новых учреждений для занятий физической культурой входит в число задач государственной программы «Спорт России».

Центр оснащен профессиональным оборудованием и снарядами для спортивной гимнастики, а также развивающими игрушками и инвентарем. Занятия нацелены на тренировку координации, гибкости, силы и выносливости у ребят.

Сначала предусмотрена ознакомительная программа, рассчитанная на три месяца. После этого в региональном центре «Стань чемпионом» дети пройдут тестирование для определения предрасположенности к видам спорта. Отметим, что все занятия бесплатны.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.