Как избежать аварий на Фирсовской развязке — водителям Владивостока дали рекомендации

Во Владивостоке водителей вновь предостерегли об опасности при выезде с Фирсовской развязки на проспект 100-летия Владивостока в сторону остановки «Фабрика Заря». По результатам мониторинга за 2024 и 2025 годы, этот участок стал одним из лидеров по числу ДТП, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как отмечают специалисты Центра организации дорожного движения города, частые аварии происходят из-за нарушений при выезде на главную дорогу. Многие водители игнорируют правила и пытаются обогнать машины, ожидающие проезда, выезжая во второй ряд. Подобные манёвры не только создают помехи, но и существенно ограничивают обзор другим водителям, что часто приводит к столкновениям.
Особенно опасной ситуацией остается момент, когда водитель ориентируется не на ближайший автомобиль, а только на поток по главной дороге. В таких случаях часто бывает, что впереди уже двигается другой автомобиль, которого водитель замечает слишком поздно.
«Водители должны помнить — движение и выезд на главную дорогу здесь осуществляется только в один ряд в крайнюю правую полосу. Выезжая вторым рядом и обгоняя автомобили, ожидающие возможности повернуть, водитель закрывает остальным обзор главного направления, что и провоцирует ДТП», — подчеркнули в ЦОДД.
Отдельное внимание — к использованию гаджетов за рулем. По статистике, всего несколько секунд, потраченных на проверку смартфона при скорости 40 км/ч, означают «слепой» путь в 45 метров. Этого более чем достаточно для серьёзного происшествия.
Власти призывают автомобилистов быть как можно более осмотрительными на этом участке. Напомним, в планах мэрии — реконструкция всей Фирсовской развязки. Сейчас ведутся проектные работы.