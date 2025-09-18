Бизнесменам Волгоградской области расскажут о развитии на маркетплейсах

На онлайн-встрече выступит аккредитованный куратор Wildberries по Поволжью Юлия Марчак. Она рассмотрит с участниками современные тенденции рынка, а затем предложит им пошаговую стратегию формирования собственного уникального бренда с нуля. Также эксперт расскажет о возможностях сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами.