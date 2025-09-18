Ричмонд
Бизнесменам Волгоградской области расскажут о развитии на маркетплейсах

Эксперт объяснит, как выстроить уникальный бренд с нуля.

Вебинар, посвященный построению и развитию своего бренда на маркетплейсах, проведут для предпринимателей Волгоградской области, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Мероприятие организуют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На онлайн-встрече выступит аккредитованный куратор Wildberries по Поволжью Юлия Марчак. Она рассмотрит с участниками современные тенденции рынка, а затем предложит им пошаговую стратегию формирования собственного уникального бренда с нуля. Также эксперт расскажет о возможностях сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами.

«Сегодня уже недостаточно просто разместить товар на маркетплейсе. Конкуренция требует выстраивать комплексный подход, где бренд становится лицом продукта и позволяет формировать долгосрочные отношения с клиентами. Такие мероприятия дают предпринимателям актуальные знания и помогают адаптироваться к новым реалиям рынка», — подчеркнули в центре «Мой бизнес».

Мероприятие состоится 19 сентября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

