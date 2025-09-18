Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене

«Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.
«Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.