Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: © РИА Новости

«Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.

«Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.