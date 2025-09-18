В Адыгее условно осудили инструктора, виновного в гибели туриста

Ранее со ссылкой на СУ СК РФ по Адыгее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели туриста во время сплава на рафте по горной реке Белой в районе села Хамышки Майкопского района Адыгеи. Обвинение по делу о гибели туриста в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было предъявлено двум фигурантам — директору базы отдыха и инструктору.
«Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. “а”,»в’ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель, являющийся директором базы отдыха, незаконно организовал предоставление гражданам услуг по сплаву по реке Белой. В качестве инструктора он привлек лицо, не имеющее соответствующего сертификата, а также допуска для организации и проведения водного туризма.
21 апреля предприниматель организовал для четверых туристов сплав под руководством инструктора. Во время сплава рафт опрокинулся, четверо пассажиров и инструктор оказались в горной реке. Один из пассажиров не смог самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения и утонул.