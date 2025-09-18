В Адыгее условно осудили инструктора, виновного в гибели туриста

Ранее со ссылкой на СУ СК РФ по Адыгее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели туриста во время сплава на рафте по горной реке Белой в районе села Хамышки Майкопского района Адыгеи. Обвинение по делу о гибели туриста в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было предъявлено двум фигурантам — директору базы отдыха и инструктору.