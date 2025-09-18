В Воронеже выявили 75 иностранных студентов — нарушителей

Воронежские полицейские провели рейд по соблюдению иностранными студентами миграционного законодательства среди прибывших в наш город на учебу. В частности, проверяли, чтобы заявленная цель приезда в Россию соответствовала реальной.
В результате проверки полицейские выявили 75 иностранных граждан из стран с визовым режимом, таких как Бангладеш и Камерун. Большинство из них работали в учебное время, что нарушает закон и указывает на слабый контроль со стороны учебных заведений.
В полиции отметили, что продолжат выявлять нарушителей. А за систематическое нарушение студентами законов, ответственным за их пребывание в России грозит наказание.