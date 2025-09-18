Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже выявили 75 иностранных студентов — нарушителей

Полицейские провели проверки по соблюдению требований миграционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские полицейские провели рейд по соблюдению иностранными студентами миграционного законодательства среди прибывших в наш город на учебу. В частности, проверяли, чтобы заявленная цель приезда в Россию соответствовала реальной.

В результате проверки полицейские выявили 75 иностранных граждан из стран с визовым режимом, таких как Бангладеш и Камерун. Большинство из них работали в учебное время, что нарушает закон и указывает на слабый контроль со стороны учебных заведений.

В полиции отметили, что продолжат выявлять нарушителей. А за систематическое нарушение студентами законов, ответственным за их пребывание в России грозит наказание.