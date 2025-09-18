Ричмонд
Сборная Беларуси по футболу занимает 100 место в рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси по футболу занимает 100 место в рейтинге ФИФА.

Источник: Комсомольская правда

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) национальная сборная Беларуси опустилась на три позиции и занимает 100-е место.

На 99-й позиции — сборная Палестины, а на 101-й — Таиланда. В тройке лидеров Испания, Франция, Аргентина.

Напомним, что белорусская сборная неудачно начала отборочный турнир чемпионата мира-2026. В Пирее она была разгромлена греками со счетом 1:5, а затем уступила в Венгрии (там команда проводит домашние матчи) сборной Шотландии (0:2).

Далее белорусы 9 октября сыграют с Данией, а 12 октября — ответный матч против Шотландии.

Ранее мы писали, что олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, стоит ли жениться в 16 лет: «Первый брак был недолгим».

