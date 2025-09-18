Ричмонд
В угоне автомобиля жены польского премьера заподозрили иностранный след

Польские спецслужбы проверят версию о причастности иностранных спецслужб к краже автомобиля жены премьер-министра Дональда Туска. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Ведется проверка на причастность к угону иностранных спецслужб», — сказал он.

При этом сообщается, что задержанный похититель ранее не был связан с профессиональными группировками автоугонщиков, несмотря на неоднократную судимость.

10 сентября сообщалось, что в городе Сопот в Польше злоумышленники угнали автомобиль марки Lexus, который принадлежит жене премьер-министра страны Дональда Туска Малгожате. «Воры угнали Lexus — семейный автомобиль премьер-министра, у которого есть частный дом в Сопоте», — говорится в публикации.

