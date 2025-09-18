В угоне автомобиля жены польского премьера заподозрили иностранный след

10 сентября сообщалось, что в городе Сопот в Польше злоумышленники угнали автомобиль марки Lexus, который принадлежит жене премьер-министра страны Дональда Туска Малгожате. «Воры угнали Lexus — семейный автомобиль премьер-министра, у которого есть частный дом в Сопоте», — говорится в публикации.