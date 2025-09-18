В кубанской станице Новомалороссийской завершают благоустройство парка

Преображение парка имени А. И. Ермоленко в станице Новомалороссийской Краснодарского края находится на завершающем этапе, сообщили в администрации Выселковского района. Работы проводят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты сделали на пространстве парковку, а также установили скамейки и урны. Еще на общественной территории разместили две детские площадки. На них уложили травмобезопасное покрытие и смонтировали игровые элементы. По проекту мастерам осталось выполнить четвертый этап благоустройства — озеленение парка. Его планируют завершить к концу октября.
«Благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни” преображаются общественные территории в населенных пунктах Выселковского района. Приятно видеть, с каким удовольствием наши жители и гости муниципалитета проводят время в уютных и красивых преображенных парках и скверах», — поделилась глава Новомалороссийского сельского поселения Татьяна Кучерина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.