Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном округе Люберцы отремонтируют 3 образовательных учреждения

Специалисты обновят инженерные коммуникации и отделку.

Источник: Национальные проекты России

Здания трех образовательных учреждений в городском округе Люберцы Подмосковья приведут в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Работы проведут в школе № 26 на Коммунистической улице в Люберцах, а также основном корпусе гимназии № 5 и дошкольном отделении лицея № 3 в Дзержинском. Ремонт планируют завершить до 1 сентября 2026 года. На этот период сотрудников и ребят переведут в другие организации.

«В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обустроят входные группы, выполнят благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.