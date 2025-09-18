В подмосковном округе Люберцы отремонтируют 3 образовательных учреждения

Здания трех образовательных учреждений в городском округе Люберцы Подмосковья приведут в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Работы проведут в школе № 26 на Коммунистической улице в Люберцах, а также основном корпусе гимназии № 5 и дошкольном отделении лицея № 3 в Дзержинском. Ремонт планируют завершить до 1 сентября 2026 года. На этот период сотрудников и ребят переведут в другие организации.
«В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обустроят входные группы, выполнят благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.