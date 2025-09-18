В подмосковном округе Люберцы отремонтируют 3 образовательных учреждения

Работы проведут в школе № 26 на Коммунистической улице в Люберцах, а также основном корпусе гимназии № 5 и дошкольном отделении лицея № 3 в Дзержинском. Ремонт планируют завершить до 1 сентября 2026 года. На этот период сотрудников и ребят переведут в другие организации.