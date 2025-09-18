В Кунгуре после ремонта открыли мост через Ирень

В Кунгуре открылось движение по мосту через реку Ирень, сообщают в краевом минтрансе. Фактически это новый мост, возведенный после демонтажа старого в сентябре прошлого года.
На объекте установлены новые опоры и пролеты, переустроены коммуникации, возведены подпорные стенки. Дорожное полотно и тротуары заасфальтированы, установлены ограждения.
Восстановление моста стало возможно благодаря федеральной поддержке — вклад федерального бюджета составил 600 млн рублей при общей стоимости объекта в 700 млн. При этом мост сдан на полгода раньше запланированного срока.