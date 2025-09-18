Очередь легковых авто в Литву за сутки выросла в 10 раз

За сутки очередь перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») увеличилась с 30 до 300 легковых авто.
По данным Госпогранкомитета, в Литву через эти пограничные переходы проехали 53% легковых автомобилей. По состоянию на 12:00 четверга, 18 сентября, в «Каменном Логе» выезда на литовскую сторону ждали 200 авто, в ПП «Бенякони» — 100.
Выросла и очередь грузового транспорта на литовском направлении — с 850 до 950 фур (440 стоят в «Каменном Логе», 510 — в «Беняконях»). Как уточнили в ведомстве, литовская сторона за истекшие сутки пропустил всего 15% грузовиков от нормы.
Что касается Латвии, то там выезда ожидают 250 фур. В пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина») за прошедшие сутки оформлено 50% большегрузов. Очереди легковушек на этом направлении нет.
Все три ПП для выезда в ЕС
После того, как Польша 12 сентября закрыла все свои пункты пропуска на границе с Беларусью, из Беларуси в Евросоюз наземным путем можно попасть только через Литву или Латвию.
С литовской стороны действуют два пункта пропуска: «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони»). На белорусско-латвийской границе работает только один пункт пропуска — Патерниеки«(с белорусской стороны “Григоровщина”).