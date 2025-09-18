Ричмонд
Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Специалистам не удалось вытащить из озера Амудиса в Забайкальском крае гусеничный вездеход МТЛБ, при падении которого на дно погибли пять человек, подъем машины продолжит подрядная организация, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что специалисты при помощи тяжелой техники ведут работы по извлечению затонувшего вездехода на берег.

«Лежит на дне, не подняли», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в четверг все работы по подъему затонувшего вездехода завершены.

«На сегодня все, подъёмом занимается подрядная организация», — заключил собеседник агентства.

Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех».

После гибели пяти человек в вездеходе возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. В четверг подняли тела ещё двух утонувших.