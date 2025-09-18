Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег

Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех».