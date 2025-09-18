Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег

Ранее сообщалось, что специалисты при помощи тяжелой техники ведут работы по извлечению затонувшего вездехода на берег.
«Лежит на дне, не подняли», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в четверг все работы по подъему затонувшего вездехода завершены.
«На сегодня все, подъёмом занимается подрядная организация», — заключил собеседник агентства.
Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО «Икабья» филиала Гидрострой «ГеоТех».
После гибели пяти человек в вездеходе возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. В четверг подняли тела ещё двух утонувших.