В бурятском селе Вознесеновка открыли новую врачебную амбулаторию

Современную врачебную амбулаторию открыли в селе Вознесеновка Республики Бурятии в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Площадь нового здания составляет 252 кв. м, что в четыре раза больше старого учреждения. Там разместили восемь кабинетов для приема и процедур, фильтр-боксы с отдельными входами и зоны ожидания. Также рядом с учреждением сделали парковку.
Кроме того, расширился штат сотрудников. Раньше в амбулатории работал один фельдшер, а теперь медицинскую помощь будут оказывать еще и терапевт, педиатр, акушерка и медсестры. Отметим, что в числе их задач — работа мобильных бригад на дому, выездная диспансеризация, проведение дистанционных консультаций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.