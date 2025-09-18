В бурятском селе Вознесеновка открыли новую врачебную амбулаторию

Кроме того, расширился штат сотрудников. Раньше в амбулатории работал один фельдшер, а теперь медицинскую помощь будут оказывать еще и терапевт, педиатр, акушерка и медсестры. Отметим, что в числе их задач — работа мобильных бригад на дому, выездная диспансеризация, проведение дистанционных консультаций.