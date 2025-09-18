В Салехарде открыли первый в городе экстрим-парк

Экстрим-парк открыли в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа ко Дню города, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Обустройство пространств для активного досуга соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Уточняется, что это первый в городе объект, где экстремальными видами спорта можно заниматься круглый год. Общая площадь парка составляет около 2,7 тыс. кв. м. Там будут тренироваться спортсмены на трюковых велосипедах, скейтбордисты и роллеры. Для этого закупили трамплины, перила и другой инвентарь, а еще обустроили зону для паркура. Начинающие спортсмены смогут взять в аренду необходимый транспорт и защитную экипировку. Также планируется проводить индивидуальное и групповое обучение.
Кроме того, в экстрим-парке создали пространства для молодежного танцевального движения, занятий на батутах, фиджитал-спорта, акробатической подготовки сноубордистов и горнолыжников. А для организации мероприятий установили большую сцену, закупили профессиональное звуковое оборудование, экран и переносные трибуны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.