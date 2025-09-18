В Салехарде открыли первый в городе экстрим-парк

Уточняется, что это первый в городе объект, где экстремальными видами спорта можно заниматься круглый год. Общая площадь парка составляет около 2,7 тыс. кв. м. Там будут тренироваться спортсмены на трюковых велосипедах, скейтбордисты и роллеры. Для этого закупили трамплины, перила и другой инвентарь, а еще обустроили зону для паркура. Начинающие спортсмены смогут взять в аренду необходимый транспорт и защитную экипировку. Также планируется проводить индивидуальное и групповое обучение.