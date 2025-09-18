Многодетная россиянка истязала дочь раскаленной плойкой

По версии следствия, 39-летняя женщина годами избивала девочку за несделанные уроки и лишала ее еды и воды. В феврале она взяла раскаленную плойку и истязала ей 15-летнюю дочь. Ребенок был доставлен в больницу с ожогами 1 и 2 степени.
Сейчас потерпевшая находится под государственной опекой. Помимо нее в семье воспитываются еще два ребенка.
Многодетной матери грозит срок по трем уголовным статьям.
