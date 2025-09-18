Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная россиянка истязала дочь раскаленной плойкой

Многодетная мать из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за нападение на дочь-подростка с раскаленной плойкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Источник: ГУ МВД

По версии следствия, 39-летняя женщина годами избивала девочку за несделанные уроки и лишала ее еды и воды. В феврале она взяла раскаленную плойку и истязала ей 15-летнюю дочь. Ребенок был доставлен в больницу с ожогами 1 и 2 степени.

Сейчас потерпевшая находится под государственной опекой. Помимо нее в семье воспитываются еще два ребенка.

Многодетной матери грозит срок по трем уголовным статьям.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дело в отношении 35-летнего жителя Тюменской области, который расправился со своими родителями ради закрытия долгов.