Многодетная россиянка истязала дочь раскаленной плойкой

По версии следствия, 39-летняя женщина годами избивала девочку за несделанные уроки и лишала ее еды и воды. В феврале она взяла раскаленную плойку и истязала ей 15-летнюю дочь. Ребенок был доставлен в больницу с ожогами 1 и 2 степени.