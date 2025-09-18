Разработка РФ повысит долговечность мельниц для горно-обогатительных комбинатов

Как отмечают ученые, внедрение данной системы в работу российских предприятий по обогащению руды принесет им экономию от 130 млн рублей в год, при этом окупаемость системы составляет порядка трех — шести месяцев. По словам исследователей, разработка уже вызвала интерес у крупных горно-металлургических компаний, в результате чего было проведено несколько опытно-промышленных испытаний на обогатительных фабриках крупнейших горнодобывающих предприятий России и СНГ.