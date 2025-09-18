Ричмонд
Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум — дата

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в III Международном буддийском форуме в Калмыкии (Россия), сообщает Оргкомитет форума.

Источник: CC BY 3.0 / Patricia Alberth/UNESCO /

Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября в городе Элиста и объединит представителей около 35 стран и буддийских регионов РФ.

По словам Президента России Владимира Путина, буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплоченного народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей.

Основная тема форума — развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов.

Программа включает более 50 мероприятий, как делового, так и культурного характера, в том числе свыше десятка дискуссий и секций, посвященных будущему буддизма и сохранению духовных традиций.

Для Калмыкии Форум — это возможность внести свой вклад в укрепление международного авторитета страны. Важно подчеркнуть, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, которая объединяет огромное количество народов. Мы этим гордимся — при всем разнообразии мы едины перед вызовами.

сказал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков

На открытии форума представят мультимедийное шоу «Ставка кочевника», а также выставки священных буддийских реликвий из Национального музея Индии и экспозиции «Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга». В тот же день пройдет масштабное пленарное заседание «Буддийский мир в новом тысячелетии».

Напомним, что на территории Узбекистана находятся такие памятники буддийского наследия, как комплекс Фаязтепа, буддийские монастыри в Айртаме, городища Зартепа и Дальверзинтепа.