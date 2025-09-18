Ричмонд
Центр Ростова-на-Дону останется без воды на две ночи из-за ремонта энергетиков

Ростовчан предупредили об отключениях воды в четверг и пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Жителей центра Ростова-на-Дону ожидает временное отключение водоснабжения в ночные часы 18 и 19 сентября. Как сообщает «Ростовводоканал», ограничение связано с плановыми работами электроснабжающей компании на районных подстанциях.

В результате этих работ будут полностью обесточены прямые и резервные линии электропередачи, питающие водопроводную насосную станцию «Сеченова». Подача воды будет приостановлена в период с 21:00 18 сентября до 08:00 19 сентября, а также с 21:00 19 сентября до 08:00 20 сентября.

Отключение затронет ряд улиц в центре города, включая улицы Нансена, Текучева, Маркова, Локомотивную и проспект Нагибина.

