Центр Ростова-на-Дону останется без воды на две ночи из-за ремонта энергетиков

В результате этих работ будут полностью обесточены прямые и резервные линии электропередачи, питающие водопроводную насосную станцию «Сеченова». Подача воды будет приостановлена в период с 21:00 18 сентября до 08:00 19 сентября, а также с 21:00 19 сентября до 08:00 20 сентября.