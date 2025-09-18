В Башкирии отремонтировали мост через реку Белый Камень

«Дорога Толбазы — Красноусольский… является популярным туристическим направлением. Она ведет к селу Красноусольский, известному одноименным курортом, а также целебными и святыми источниками далеко за пределами Башкортостана. Кроме того, мост важен для жителей множества сел и деревень Аургазинского и Гафурийского районов. Трафик там достигает более 3 тысяч авто в сутки, поэтому важно было привести данный мост в нормативное состояние», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.