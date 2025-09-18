В Башкирии отремонтировали мост через реку Белый Камень

Капитальный ремонт моста через реку Белый Камень в Аургазинском муниципальном районе Республики Башкортостан завершили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Объект протяженностью 39 метров расположен на трассе Толбазы — Красноусольский. В ходе работ специалисты обновили железобетонную конструкцию сооружения и уложили новый асфальт на пролетном строении и подходах. Все металлические элементы обработали средством для предотвращения коррозии. Также на мосту смонтировали барьерное и перильное ограждения.
«Дорога Толбазы — Красноусольский… является популярным туристическим направлением. Она ведет к селу Красноусольский, известному одноименным курортом, а также целебными и святыми источниками далеко за пределами Башкортостана. Кроме того, мост важен для жителей множества сел и деревень Аургазинского и Гафурийского районов. Трафик там достигает более 3 тысяч авто в сутки, поэтому важно было привести данный мост в нормативное состояние», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.