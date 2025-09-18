В медучреждении Екатеринбурга открыли кабинет МФЦ для бойцов спецоперации

Кабинет многофункционального центра (МФЦ) для участников специальной военной операции открыли на базе областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн в Екатеринбурге. Создание комфортных условий для предоставления и получения госуслуг ведется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Центр расположен в поликлиническом корпусе госпиталя и оснащен всем необходимым для работы. Специалисты будут принимать и выдавать документы, проводить консультации и оказывать поддержку в других вопросах. Обратившиеся смогут оформить до 18 услуг по одному заявлению с подписью. Это значительно упростит и ускорит процесс работы.
Также в кабинете оборудован сектор пользовательского сопровождения. Там заявители, зарегистрированные в других городах, смогут подать документы через Единый портал государственных услуг. Сотрудник МФЦ поможет разобраться с электронной формой заявления.
«На первом этапе кабинет будет работать в режиме два дня в неделю для участников специальной военной операции. В перспективе мы будем развивать этот проект в зависимости от востребованности услуги и будем делать жизнь и прохождение лечения в этом замечательном учреждении ветеранов комфортнее и лучше», — рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.