Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Мильково на Камчатке сделали лестничный переход от улицы Лазо

Для комфорта людей с ОВЗ там разместили пандус.

Лестничный переход между улицами Лазо и Томской в селе Мильково Камчатского края обустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Мильковского муниципального округа.

Специалисты построили объект с учетом всех необходимых стандартов. В частности, для безопасности жителей в дождливую погоду там уложили противоскользящее покрытие. А для комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разместили пандус.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше