В селе Мильково на Камчатке сделали лестничный переход от улицы Лазо

Лестничный переход между улицами Лазо и Томской в селе Мильково Камчатского края обустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Мильковского муниципального округа.
Специалисты построили объект с учетом всех необходимых стандартов. В частности, для безопасности жителей в дождливую погоду там уложили противоскользящее покрытие. А для комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разместили пандус.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.