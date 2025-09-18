Пожилые и инвалиды получат бесплатную помощь в доставке овощей на дом с ярмарок

О бесплатной помощи пожилым людям и инвалидам в доставке овощей с ярмарок проинформировали в Минтруда Беларуси.
Там сообщили, что для этого следует связаться со своим территориальным центром социального обслуживания населения или позвонить на короткий номер 139 (если вы в Минске).
После того, как заявка будет принята, специалисты подскажут, в какое время будет осуществляться подвоз продуктов. В день ярмарки надо будет найти на территории волонтера. Уточняется, что чаще всего это представители БРСМ в яркой форме.
«Он сопроводит, загрузит покупки в автомобиль, а после развезет по адресам. Вся помощь абсолютно бесплатна. Вам не придется платить ни за доставку, ни за услуги волонтеров», — подчеркнули в Минтруда.
Напомним, что первая сельскохозяйственная ярмарка, на которой продаются различные продукты, в том числе овощи и фрукты, будет организована в Минске 20 сентября.
Ранее мы писали, что нотариусы Беларуси могут официально заверять переписки в соцсетях и мессенджерах.
Прочитайте, что Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не раскручивать языковую проблему: «Быть беде».