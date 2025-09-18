В Иркутской области появилось 47 мер поддержки для семей с детьми

В Иркутской области стартует масштабная программа поддержки семей с детьми. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительстве, губернатор Игорь Кобзев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение, в котором утвердили план из 47 конкретных мер помощи.
— Народосбережение, повышение рождаемости, формирование эффективной системы поддержки семей — одни из главных задач в работе правительства, которые поставил перед нами президент, — прокомментировал Игорь Кобзев. — Для их решения мы объединяем усилия власти, медицинских и образовательных учреждений и самих родителей.
Новая программа направлена на помощь самым разным категориям: многодетным и молодым семьям, студентам с детьми, беременным женщинам и семьям участников СВО. План включает меры по улучшению жилищных условий, здоровья, доступности образования и культуры, а также по поддержке трудоустройства родителей.
Особое внимание уделят упрощению получения льгот и адресной помощи. В реализации задействуют более десяти министерств — от соцразвития и здравоохранения до строительства и транспорта. Цель — сделать жизнь семей с детьми в Приангарье более комфортной и защищенной.
