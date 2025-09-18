СМИ: Трамп во время визита в Британию нарушил нормы королевского протокола

Прибытие вертолета четы Трампов к Виндзорскому замку ожидалось в 11:55, однако он приземлился в 12:10, из-за чего Уильям и Кэтрин вынуждены были ждать 15 минут (по данным британской газеты Daily Mail — 21 минуту). Это стало первой недопустимой ошибкой, утверждает канадское издание CBS.
Выйдя из вертолета, Трамп поднял руку в приветствии. После этого он обменялся рукопожатиями с Уильямом и Кэтрин, поприветствовав принцессу словами: «Вы прекрасны. Такая красивая».
Хотя, как отмечает CBS со ссылкой на официальный королевский сайт, не существует обязательных правил поведения при встрече с членом королевской семьи, многие наблюдатели обратили внимание на «слишком неформальное» приветствие со стороны Трампа.
Позже в среду, на банкете, Трамп снова упомянул внешность и состояние здоровья Кэтрин, на этот раз в своей официальной речи, которая транслировалась по всему миру: «Мы с Меланией рады снова встретиться с принцем Уильямом и увидеть ее королевское высочество принцессу Кэтрин такой сияющей, здоровой и красивой».
По словам Вовка, Трамп, делая подобные комментарии на публике, вероятно, думает, что он выглядит очаровательным или «ломает лед» в отношениях с собеседниками. Однако во время официальных визитов такие «комплименты» делают ситуацию «особенно неловкой», подчеркивает эксперт. Он также настаивает, что подобные комментарии делать членам королевской семьи не принято, это считается «дурным вкусом».
Это говорит о разных… ценностях и культурных различиях между кем-то вроде президента США и таким 1000-летним институтом, как британская монархия.
Третью ошибку Трамп допустил дважды за несколько минут, обращает внимание британская газета Daily Star. После рукопожатия он похлопал по руке Уильяма, а позже — короля Карла III, что абсолютно недопустимо королевским протоколом. Однако американский журнал Newsweek считает, что Уильям «даже глазом не моргнул», когда Трамп хлопнул его по руке. Журнал пишет, что принц сам часто ведет себе довольно неформально, с удовольствием обмениваясь рукопожатиями и объятиями. А во время одной из королевских встреч в октябре 2023 года он встал для групповой фотографии и пошутил: «Кто это щиплет меня за зад?»
Четвертую ошибку, как пишет Daily Star, президент США совершил во внутреннем дворе Виндзорского замка, где гостей из США ожидал беспрецедентный почетный караул. Он был составлен из трех самых престижных полков британской армии: Колдстримского, Шотландского и Гвардейского гренадерского.
Во время обхода почетного караула Трамп на несколько шагов обогнал короля Карла III, оставив его за спиной. Поворачиваться к членам королевской семьи спиной на официальных мероприятиях считается нарушением этикета, напоминает NJ.
О боже! Он идет впереди короля, как будто Карла вообще не существует и он ничего не значит!
«Трамп — идиот», — отреагировала политический комментатор JoJoFromJerz в своем вирусном посте.
Однако королевский источник сообщил Newsweek, что, согласно протоколу, глава государства, совершающий визит, идет первым при осмотре почетного караула. Кроме того, пользователи в соцсетях напомнили, что «подобное» случалось и ранее: Трамп во время своего первого государственного визита в Великобританию в 2019 году опередил королеву Елизавету II при осмотре почетного караула, экс-президент США Джо Байден в 2023 году обогнал Карла III, как и президент Франции Эммануэль Макрон в июле этого года.
Как поясняет Newsweek, этому моменту было уделено такое внимания, потому что во время предыдущего визита в Великобританию Трамп действительно нарушил протокол при осмотре гвардейцев: тогда он остановился перед королевой Елизаветой II, вынудив ее обойти его.