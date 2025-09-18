СМИ: Трамп во время визита в Британию нарушил нормы королевского протокола

Третью ошибку Трамп допустил дважды за несколько минут, обращает внимание британская газета Daily Star. После рукопожатия он похлопал по руке Уильяма, а позже — короля Карла III, что абсолютно недопустимо королевским протоколом. Однако американский журнал Newsweek считает, что Уильям «даже глазом не моргнул», когда Трамп хлопнул его по руке. Журнал пишет, что принц сам часто ведет себе довольно неформально, с удовольствием обмениваясь рукопожатиями и объятиями. А во время одной из королевских встреч в октябре 2023 года он встал для групповой фотографии и пошутил: «Кто это щиплет меня за зад?»