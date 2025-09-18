В поликлинике № 1 в Мытищах открыли телемедицинский центр

Телемедицинский центр открыли на базе поликлиники № 1 на улице Воровского в подмосковных Мытищах в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В учреждении пациенты смогут получать консультации специалистов в режиме онлайн. Это позволит сократить очереди в поликлиниках, а также быстрее решать технические вопросы, в том числе закрытие больничного, продление рецепта на лекарства и другое.
Вести прием удаленно будут врач общей практики, терапевт, онколог, кардиолог и эндокринолог. Как отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, в дальнейшем планируется расширять штат специалистов в зависимости от запросов жителей.
Телемедицинский центр работает по будням и субботам. Записаться на онлайн-прием можно через портал «Здоровье».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.