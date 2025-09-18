Суд в Красноярске оштрафовал мужчину за радужную обложку в плейлисте в Сети

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Красноярский суд оштрафовал мужчину за то, что он добавил в свой раздел музыки во «ВКонтакте» песни из музыкального альбома, на обложке которого был радужный флаг ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), говорится в постановлении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.