Суд в Красноярске оштрафовал мужчину за радужную обложку в плейлисте в Сети

КРАСНОЯРСК, 18 сен — РИА Новости. Красноярский суд оштрафовал мужчину за то, что он добавил в свой раздел музыки во «ВКонтакте» песни из музыкального альбома, на обложке которого был радужный флаг ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), говорится в постановлении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов провели проверку в сети Интернет и выявили, что житель Красноярска разместил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписи, обложка которых содержит символику ЛГБТ*.
«В разделе “Музыка” выявлена музыкальная композиция на которой размещено изображение радужного флага, который является символикой организации “Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурных подразделений”, которое решением Верховного суда РФ… было признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена», — говорится в постановлении.
В процессе разбирательства мужчина признал вину и выразил согласие с предъявленными обвинениями. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) и назначил ему штраф в размере тысячи рублей.
По информации из открытых источников, композиции относятся к музыкальному альбому рэп-группы из Магнитогорска, основанной в 2014 году.
** Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.