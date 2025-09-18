Проект «Стану мамой» будет продолжен, сообщила Ракова

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Московский проект «Стану мамой» будет продолжен, нововведений спустя год реализации программы пока не планируется, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа «Стану мамой» заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша.
«Безусловно, мы продолжим проект. Нововведений пока не планируем: разработанная программа позволяет решать все актуальные проблемы на самом современном уровне развития медицины», — сказала Ракова, отвечая на вопрос, будет ли продолжен проект.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
