В Москве до конца года откроют еще пять Центров женского здоровья

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Еще пять Центров женского здоровья появится в Москве до конца года, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Центры женского здоровья предоставляют полный спектр медицинской помощи на всех этапах жизни пациентки: сохранение репродуктивного здоровья, помощь в планировании и сопровождение во время беременности, профилактика и ранняя диагностика разных заболеваний, онкоскрининг на рак молочной железы и шейки матки и многое другое. Современное оснащение центров позволяет проводить все необходимые исследования в одном месте. При этом в Центре женского здоровья можно попасть на прием не только к акушеру-гинекологу, но и, например, к эндокринологу или терапевту. Сейчас уже открыто 11 центров, а до конца года появится еще 5», — рассказала Ракова.
По ее словам, зачастую женщины максимально откладывают поход к доктору из-за прежнего негативного опыта посещения медучреждений старого формата, поэтому в новые Центры женского здоровья были проведены экскурсии, чтобы снять тревожность и недоверие через дружелюбный и неформальный способ знакомства с новыми клиниками.
«Почти пять тысяч москвичек посетили наши дни открытых дверей и лично убедились в комплексности нового подхода и комфорте сервиса. И в целом мы всё чаще применяем такие интерактивные форматы и в других наших учреждениях. Это важный шаг для трансформации медицинского опыта и укреплению доверия между пациентами и системой здравоохранения», — добавила заммэра.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.