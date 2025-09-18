В Москве до конца года откроют еще пять Центров женского здоровья

«Центры женского здоровья предоставляют полный спектр медицинской помощи на всех этапах жизни пациентки: сохранение репродуктивного здоровья, помощь в планировании и сопровождение во время беременности, профилактика и ранняя диагностика разных заболеваний, онкоскрининг на рак молочной железы и шейки матки и многое другое. Современное оснащение центров позволяет проводить все необходимые исследования в одном месте. При этом в Центре женского здоровья можно попасть на прием не только к акушеру-гинекологу, но и, например, к эндокринологу или терапевту. Сейчас уже открыто 11 центров, а до конца года появится еще 5», — рассказала Ракова.