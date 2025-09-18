В автопарк Советского района Югры поступили два школьных автобуса

Два современных автобуса для школьников пополнили автопарк Советского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщили в районной администрации. Транспорт приобрели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Новые автобусы марки КАВЗ рассчитаны на 34 места. Они оснащены системами видеонаблюдения и контроля движения, а также дополнительным отопительным оборудованием. Для безопасности юных пассажиров установлены специальные прочные стекла. Кроме того, в салонах разместили памятки с правилами поведения в транспорте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.