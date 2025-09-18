Ричмонд
Ракова рассказала о программе репродуктивного здоровья «Стану мамой»

В Москве 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Порядка 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов за год работы программы репродуктивного здоровья, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа «Стану мамой» заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша.

«К началу сентября порядка 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов. Это абсолютно безопасная процедура, которую уже даже можно назвать рутинной практикой для репродуктологов», — сказала Ракова.

По ее словам, преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов назначено в более чем 300 случаях. И уже почти 100 пациенток прошли данную процедуру.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

