Ракова рассказала о программе репродуктивного здоровья «Стану мамой»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Порядка 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов за год работы программы репродуктивного здоровья, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа «Стану мамой» заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша.
«К началу сентября порядка 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов. Это абсолютно безопасная процедура, которую уже даже можно назвать рутинной практикой для репродуктологов», — сказала Ракова.
По ее словам, преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов назначено в более чем 300 случаях. И уже почти 100 пациенток прошли данную процедуру.
