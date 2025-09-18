Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк мира и согласия открыли участники Съезда мировых и традиционных религий в Астане

АЛМАТЫ, 18 сен — Sputnik. Парк мира и согласия открыли участники Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Источник: Пресс-служба акима Астаны

Наша столица становится уютнее и краше. Сегодня Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев и участники VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий открыли Парк мира и согласия. Природно-рекреационная зона — символ дружбы и единства между разными конфессиями и национальностями в Казахстане. Она расположена вдоль р. Есиль в районе моста по пр. Тәуелсіздік.

сообщил аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в соцсетях

Центральный элемент здесь — монумент «Древо жизни». Инсталляция призывает к согласию, миру и дружбе между всеми людьми на планете вне зависимости от их вероисповедания.