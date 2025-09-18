Парк мира и согласия открыли участники Съезда мировых и традиционных религий в Астане

Наша столица становится уютнее и краше. Сегодня Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев и участники VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий открыли Парк мира и согласия. Природно-рекреационная зона — символ дружбы и единства между разными конфессиями и национальностями в Казахстане. Она расположена вдоль р. Есиль в районе моста по пр. Тәуелсіздік.