В Тверском колледже начали готовить кадры для сфер связи и ИТ

Программу подготовки кадров для сфер связи и ИТ запустили на базе Тверского промышленно-экономического колледжа, сообщили в аппарате правительства области. Система профессионального образования совершенствуется в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
Программа предназначена для учащихся 3−4-х курсов по специальности «сетевое и системное администрирование». Теперь они бесплатно смогут освоить дополнительную профессию. На выбор ребятам предлагают три направления: «Мастер по обслуживанию абонентов», «Инсталлятор» или «Специалист технической поддержки».
Кроме того, для повышения уровня подготовки будущих специалистов в колледже оборудовали учебный класс. Там есть все необходимое для отработки практических навыков, в том числе макеты опоры связи, аппаратура для пайки оптоволоконных кабелей и другие инструменты.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.