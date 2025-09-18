Туристический потенциал Смоленской области представили на выставке в Китае

Представители Смоленской области продемонстрировали туристический потенциал региона на крупнейшей международной туристической выставке CITIE 2025 в Гуанчжоу, сообщили в пресс-службе правительства области. Их участие организовали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уникальные туристические продукты нашей страны презентовали 14 регионов на едином стенде национального бренда Discover Russia. На ней гости выставки могли увидеть уникальные достопримечательности Смоленской области. В их числе — древняя крепостная стена, величественный Свято-Успенский кафедральный собор, один из крупнейших археологических комплексов в Европе «Гнездово» и многое другое. Отметим, что подобные мероприятия способствуют укреплению позиций России на туристическом рынке Китая и открывают новые перспективы сотрудничества.
«Недавно Смоленская область вошла в число 25 регионов — участников международной программы Агентства стратегических инициатив по развитию въездного туризма “Открой твою Россию”. Сейчас команда региона проходит образовательную программу с ведущими экспертами отрасли и создает новые турпродукты для зарубежных туристов. Мы всегда рады гостям, ждем в Смоленской области», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.