Пограничники сообщили, что очередь легковых авто в Литву увеличилась в 10 раз

Очередь увеличилась на границе Беларуси и Литвы: за сутки с 30 до 300 авто.

Источник: Комсомольская правда

18 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси рассказали, что за сутки очередь перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) увеличилась с 30 до 300 легковых авто. Уточняется, что в Литву через данные погранпереходы проследовало 53% легковушек.

Еще информируют, что очередь фур перед литовскими пунктами пропуска увеличилась с 850 до 950 машин. В ГПК уточнили, что сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию всего 15% грузовиков от нормы.

Пограничники сообщили, что на латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) оформили 50% большегрузов. В этой точке въезда в ЕС ожидают 250 фур.

