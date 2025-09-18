Пограничники сообщили, что очередь легковых авто в Литву увеличилась в 10 раз

18 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси рассказали, что за сутки очередь перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) увеличилась с 30 до 300 легковых авто. Уточняется, что в Литву через данные погранпереходы проследовало 53% легковушек.
Еще информируют, что очередь фур перед литовскими пунктами пропуска увеличилась с 850 до 950 машин. В ГПК уточнили, что сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию всего 15% грузовиков от нормы.
Пограничники сообщили, что на латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) оформили 50% большегрузов. В этой точке въезда в ЕС ожидают 250 фур.
Ранее мы писали, что камеры фиксации будут выявлять водителей с телефонами за рулем в Минске.
Еще олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, стоит ли жениться в 16 лет: «Первый брак был недолгим».
Прочитайте, что Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.