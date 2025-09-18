В Омск не пустили 24 тонны молока из Казахстана

Пастеризованное молоко объемом 24 тонны следовало в Омск из Казахстана. Для переработки его ждали на омском предприятии. Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, основанием для задержания груза послужили несоответствия в ветеринарном сопроводительном документе. В нем неверно был указан срок годности продукта.