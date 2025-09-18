В Омск не пустили 24 тонны молока из Казахстана

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области задержали на пункте пропуска «Исилькульский» сомнительную партию молока.
Пастеризованное молоко объемом 24 тонны следовало в Омск из Казахстана. Для переработки его ждали на омском предприятии. Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, основанием для задержания груза послужили несоответствия в ветеринарном сопроводительном документе. В нем неверно был указан срок годности продукта.
В итоге дальнейшее движение молока запретили до устранения выявленного нарушения.