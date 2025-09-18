В Чишминском районе Башкирии открыли современный медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Енгалышево Чишминского района Башкирии, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Учреждение возвели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
ФАП построили в соответствии со всеми современными требованиями и стандартами. Внутри разместили кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов и санузел, помещение для хранения медикаментов. Для пожилых и маломобильных посетителей на входе предусмотрен пандус.
Отметим, что в новом фельдшерско-акушерском пункте будут обслуживать жителей Енгалышево, а также соседних деревень Лентовка и Борискино. В общей сложности это более 400 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.