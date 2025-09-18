СМИ: бывшего главу Абзелиловского района Башкирии вызвали на дачу показаний по делу о мошенничестве

Бывший глава администрации Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков проходит свидетелем по делу о мошенничестве. Об этом сообщило издание «Ъ-Уфа».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что экс-руководитель муниципалитета задержан. Однако, по данным «Коммерсанта», эта информация действительности не соответствует.
Как утверждает знакомый с ситуацией собеседник журналистов, Нафикова пригласили на дачу показаний. Он приехал в Уфе на своем авто, дал показания, затем вернулся домой.
Напомним, Ильдар Нафиков возглавил Абзелиловский район в октябре 2018 года. Ранее он трудился директором санатория «Яктыкуль». Этой весной, 16 апреля, Нафиков ушел с поста руководителя муниципалитета.
