СМИ: бывшего главу Абзелиловского района Башкирии вызвали на дачу показаний по делу о мошенничестве

«Ъ-Уфа»: экс-глава района Башкирии проходит свидетелем по делу о мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава администрации Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков проходит свидетелем по делу о мошенничестве. Об этом сообщило издание «Ъ-Уфа».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что экс-руководитель муниципалитета задержан. Однако, по данным «Коммерсанта», эта информация действительности не соответствует.

Как утверждает знакомый с ситуацией собеседник журналистов, Нафикова пригласили на дачу показаний. Он приехал в Уфе на своем авто, дал показания, затем вернулся домой.

Напомним, Ильдар Нафиков возглавил Абзелиловский район в октябре 2018 года. Ранее он трудился директором санатория «Яктыкуль». Этой весной, 16 апреля, Нафиков ушел с поста руководителя муниципалитета.

