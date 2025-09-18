Отопительный сезон стартовал в 31 муниципальном образовании Иркутской области. В регионе запущено 634 котельных, подключено 1847 социальных объектов и 8305 жилых домов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Тепло подано в Катангском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Аларском, Бодайбинском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Киренском, Нижнеилимском, Тулунском, Усть-Кутском, Черемховском, Эхирит-Булагатском, Боханском, Шелеховском, Усольском, Иркутском, Осинском, Братском, Баяндаевском, Нукутском, Слюдянском, Усть-Илимском районах, в городах Братске, Тулуне, Саянске, Зиме, Свирске, в Ангарском городском округе.
В северные территории — Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский и Бодайбинский районы — доставлено свыше 50,8 тысячи тонн угля и нефтепродуктов (61,3% от плана). Поставка топлива продолжается.
Проводятся капитальные ремонты систем отопления и водоснабжения. Ремонт завершён на 30,73 км тепловых сетей (+1% к плану) и на 38,53 км водопроводных (+16%). Также обновлено 17,18 км канализационных и более 1144 км электрических сетей (97 и 99% от запланированного объема соответственно).
«По поручению губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева продолжаем держать на контроле подготовку к отопительному периоду на территории региона. Еженедельно проводим совещания с участием администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, иных заинтересованных структур и ведомств», — сообщил министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин.
Он также отметил, что к сезону 2025−2026 годов в регионе появились новые котельные. В Киренске запущена котельная на древесной щепе. В Байкальске в тестовом режиме работает электрокотельная. В Усть-Куте готовится к пуско-наладке новая котельная на биотопливе.
Добавим, решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на среднесуточную температуру: если в течение пяти суток она не превышает 8 , отопление включают.
Напомним, что власти Иркутска сообщили о переносе даты начала отопительного сезона в облцентре в связи с прогнозируемой теплой погодой. Синоптики передают, что в ближайшую неделю в городе установятся положительные температуры воздуха, днем они будут достигать +20°С.