Скоростные поезда запустят через Ростовскую область

Особое значение для южных регионов страны имеет направление Москва — Адлер длиной более 1500 км. Реализация проекта должна будет изменить транспортную доступность. Так, путь из Ростова-на-Дону до Москвы на высокоскоростном поезде займет всего около 4 часов, что в 3−5 раз быстрее, чем в настоящее время.