Скоростные поезда запустят через Ростовскую область

Высокоскоростная магистраль пройдет через Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России объявило о старте масштабного национального проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью более 4,5 тысячи километров. Новые линии соединят столицу с Адлером, Рязанью, Екатеринбургом, Минском и будут интегрированы в существующую транспортную инфраструктуру.

Особое значение для южных регионов страны имеет направление Москва — Адлер длиной более 1500 км. Реализация проекта должна будет изменить транспортную доступность. Так, путь из Ростова-на-Дону до Москвы на высокоскоростном поезде займет всего около 4 часов, что в 3−5 раз быстрее, чем в настоящее время.

В течение ближайших шести месяцев планируется завершить проектирование и определить приоритетные этапы строительства. Затем соответствующие предложения будут направлены на утверждение президенту России.

